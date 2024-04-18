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ЦАМТО

ВВС Эквадора намерены восстановить парк самолетов EMB-314 "Супер Тукано"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 апреля. Власти Эквадора выделили 56,848 млн. долл. на финансирование программы восстановления парка легких ударных самолетов EMB-314/А-29 "Супер Тукано" компании Embraer в пригодное к боевому применению состояние.

Как сообщает Infodefensa.com, в 2009 году ВВС Эквадора приобрели 18 самолетов EMB-314 "Супер Тукано". На текущий момент к полетам пригодны только три из них. Это потребовало срочного выделения финансирования для проведения обслуживания и ремонта техники.

В рамках поставки ВВС Эквадора первого самолета ВТА C-130H "Геркулес" 25 марта посольство США в Эквадоре объявило о выделении помощи в размере 10 млн. долл. на поддержку программы восстановления летной годности флота А-29.

А-29 находятся на вооружении 23-го истребительного авиакрыла, на которое возложена задача ведения воздушной разведки и контроля. Парк из 12 истребителей "Чита" C-III/D-III был снят с вооружения ВВС Эквадора в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, решение приобрести 24 УБС EMB-314 "Супер Тукано" руководство Минобороны Эквадора приняло в 2008 году. Общая стоимость приобретения" оценивалась в 270 млн. долл. Первая пара самолетов была доставлена в январе 2010 года. В мае 2010 года оборонное ведомство Эквадора заявило о намерении отказаться от закупки шести EMB-314 с целью приобретения 12 истребителей "Чита", снятых с вооружения ВВС ЮАР. Последние из 18 EMB-314 были переданы ВВС Эквадора во втором квартале 2011 года. Один самолет был потерян в марте 2012 года. При эксплуатации EMB-314 ВВС Эквадора постоянно испытывали проблемы с обслуживанием и поставкой запчастей, что, вероятно, и привело к неудовлетворительному техническому состоянию самолетов и необходимости потратить на ремонт около 60 млн. долл.

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Страны
США
Эквадор
ЮАР
Продукция
C-130
EMB-314
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
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