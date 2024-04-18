В Душанбе обсудили совершенствование системы ПВО стран СНГ

ЦАМТО, 17 апреля. Члены Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ обсудили вопросы совершенствования Объединенной системы ПВО СНГ для решения задач воздушно-космической обороны стран Содружества.

"В вооруженных силах наших государств продолжается реализация основных направлений адаптации Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Совместными усилиями проделана значительная работа по созданию единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны", – сказал на заседании заместитель председателя Координационного Комитета, заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Он добавил, что планомерно решается вопрос организации несения совместного боевого дежурства дежурных по ПВО сил.

Также на заседании обсудили вопросы обеспечения надежного функционирования Объединенной системы ПВО стран Содружества, военно-технического сотрудничества, уделили основное внимание развитию региональных систем ПВО, обменялись опытом проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, наметили пути их совершенствования.

В работе Координационного Комитета 17 апреля в Душанбе участвовали делегации Министерств обороны государств-участников СНГ, представители Исполкома СНГ, Секретариата Совета министров обороны стран Содружества, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, базовых организаций стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Российскую делегацию возглавил заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению, заместитель председателя Координационного Комитета генерал-полковник Юрий Грехов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.