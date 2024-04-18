Войти
ЦАМТО

В Душанбе обсудили совершенствование системы ПВО стран СНГ

226
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 17 апреля. Члены Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ обсудили вопросы совершенствования Объединенной системы ПВО СНГ для решения задач воздушно-космической обороны стран Содружества.

"В вооруженных силах наших государств продолжается реализация основных направлений адаптации Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Совместными усилиями проделана значительная работа по созданию единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны", – сказал на заседании заместитель председателя Координационного Комитета, заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Он добавил, что планомерно решается вопрос организации несения совместного боевого дежурства дежурных по ПВО сил.

Также на заседании обсудили вопросы обеспечения надежного функционирования Объединенной системы ПВО стран Содружества, военно-технического сотрудничества, уделили основное внимание развитию региональных систем ПВО, обменялись опытом проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, наметили пути их совершенствования.

В работе Координационного Комитета 17 апреля в Душанбе участвовали делегации Министерств обороны государств-участников СНГ, представители Исполкома СНГ, Секретариата Совета министров обороны стран Содружества, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, базовых организаций стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Российскую делегацию возглавил заместитель главнокомандующего ВКС России по вооружению, заместитель председателя Координационного Комитета генерал-полковник Юрий Грехов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.09.2006
Вертолетная авиация будет применяться не только в интересах Минобороны
05.09.2006
Минтранс направил в Правительство РФ предложения по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации
24.08.2006
«ЧЕРНАЯ АКУЛА» РВЕТСЯ В НЕБО
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Россия и Индия обсуждают ВТС
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны