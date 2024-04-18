Роскосмос провел первые испытания двигателя для тяжелой ракеты "Ангара-А5М"

Новое оборудование поможет "Ангаре-А5М" выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной Российской орбитальной станции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (НПО "Энергомаш", входит в Роскосмос) успешно провело первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, предназначенного для модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"С начала этого года в испытательном комплексе НПО "Энергомаш" состоялись первые испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191М, предназначенного для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" космического ракетного комплекса "Амур", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Двигатель является модернизацией РД-191, используемого на ракетах-носителях семейства "Ангара". Ключевым отличием является увеличение тяги на 10%, что поможет "Ангаре-А5М" выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной Российской орбитальной станции.

Первый РД-191М изготовили в НПО "Энергомаш" в конце 2023 года. По словам главного конструктора предприятия Петра Левочкина, при его создании максимально использовали технологический и конструкторский задел по двигателям РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что помогло существенно сократить затраты на разработку.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличие от топлива "Протона-М", который ракеты "Ангара" заменят в ближайшей перспективе.

Предполагается, что помимо базовой тяжелой "Ангары-А5" (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность - до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту) также будут производиться модификации "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности и "Ангара-А5В", которую планируется оснастить возвращаемыми первой и второй ступенями и третьей ступенью на водороде.

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию "Спектр-УФ"), ряд модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП), который будет доставлять к станции экипажи.