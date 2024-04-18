"Политика": НАТО решит судьбу Одессы "прокси-армией" из румын и молдаван

Одесса очень важна для противоборствующих сторон украинского конфликта, пишет "Политика". Для нападения на этот порт НАТО стремится превратить вооруженные силы Румынии и Молдавии в "прокси-армию" США, как это было с Украиной. Судьба Одессы определит исход российской спецоперации.

Слободан Самарджия

Над черноморским портом Одессой сгущаются тучи. Город, воспетый во многих романах и поэмах, в силу обстоятельств превращен в предмет оспаривания двух противоборствующих войск. С одной стороны — те, кого возглавляет НАТО и Европейский Союз, а с другой — те, кто подконтролен Москве. Есть еще и третья сила — украинская армия, которой командует власть в Киеве во главе с президентом Владимиром Зеленским. Но в нынешних условиях украинцы мало что решают и могут предложить себя только в качестве "расходного материала".

Вооруженный конфликт на Украине подошел к тому моменту, когда решается вопрос, останется ли Европа, прежде всего ее западная часть, тем, чем являлась в последние несколько десятков лет, практически с момента создания Европейского объединения угля и стали (1951 год) и последующего Европейского экономического сообщества (1957). Кроме того, предстоящие события определят, как в ближайшие десятилетия будут выглядеть и действовать Соединенные Штаты Америки и каким влиянием на Старый континент, да и не только, будет пользоваться вашингтонская администрация.

И в этом хаосе границы постоянно сдвигаются. Преимущественно на запад и юг. Одесса, будучи ключевой точкой в своей части Черного моря, а с 2000 года свободный порт и свободная экономическая зона на 25 лет, приобрела исключительное значение. Причем не только военное, но и торговое. Морские пути из Одессы ведут практически во все страны мира. Поэтому неудивительно, что воцарилось общее мнение: судьба города может сыграть одну из важнейших ролей в завершении российской специальной военной операции на Украине.

Конечно, многое зависит от событий в соседней Молдавии и в Румынии, которая является членом Североатлантического альянса. "В любом случае в ближайший год нам предстоит отправить наших ребят в Одессу", — передал недавно "Монд" заявление французского президента Эммануэля Макрона. Речь идет примерно о полутора тысячах членов французского Иностранного легиона, недавно выведенных из Африки. Следующим местом их базирования станет либо Румыния, либо Молдавия, как пишет пресса.

В этом, разумеется, также заинтересована Великобритания, которая уже располагает военной базой в Одессе. Именно там собирают боевые беспилотники и отправляют на фронт. По российским данным, на эту базу часто приезжают сотрудники британских военных служб и чиновники, а первый человек Одессы — частый гость в Лондоне.

"Перца" в этот котел добавляют американцы, которые до 19 апреля будут "обучать" войска соседней Молдавии обороне от вероятного агрессора с востока. Однако многие убеждены, что главная цель — превратить румынские вооруженные силы в "прокси"-армию Соединенных Штатов Америки для нападения на Одессу. То же уже случалось в других регионах Украины.

Как бы там ни было, чтобы западные войска вошли из Молдавии на Украину, им придется сначала оккупировать Приднестровье и Гагаузию. В этих регионах проживает много тех, кто симпатизирует России, и поэтому неизбежно началась бы гражданская война. Лидеров НАТО такое развитие событий, конечно, не пугает, однако уж слишком близко эти регионы к украинскому фронту, где первую скрипку все же играет Россия. Для альянса было бы нежелательно развязывать прямой конфликт с ней. В итоге он выльется в новую большую войну на территории Европы.

Тем временем беспилотные летательные аппараты, переданные Украине зарубежными союзниками, регулярно вылетают из Одесской области. В ответ туда прилетают российские ракеты и разрушают инфраструктуру, логистические центры, военные производства и командные пункты Североатлантического альянса… Что об этом думают жители причерноморского региона, никого не интересует.

Ясно, что недовольство среди членов НАТО растет и влияет на события на Украине. Страх распространения конфликта смешивается со страхом возможной мобилизации. Кроме того, Европе и так живется невесело: уровень жизни упал, как и вера в тех, кто ведет игру. Как все это отразится на предстоящих выборах, нам только предстоит увидеть.

Все это хорошо понимают в Москве. Там рассчитывают как на политические разногласия между европейцами, так и на кадровый дефицит в западных армиях. Постоянные призывы к Владимиру Зеленскому согласиться на мирные переговоры все чаще находят поддержку среди простых украинцев. Точно так же настроены и те украинские соседи, кто до сих пор не определился, с кем быть: с западом, востоком или в одиночестве. К таковым, несомненно, стоит отнести Молдавию и Румынию именно из-за той стратегической роли, которую они заняли ввиду вооруженного конфликта в соседней Украине.

Об этом размышляют и в Одессе, постоянно слыша гул ракет и жужжание дронов над своими головами. Они размышляют, какой будет их судьба в случае победы той или иной стороны. Как бы там ни было, мирная жизнь в одном из красивейших городов Черного моря нарушена, и когда ситуация улучшиться зависит от Брюсселя и Москвы. Может, конечно, и от Киева, но поверить в это трудно.