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Интерфакс-АВН

Кремль подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.

"Да, это действительно так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал информацию азербайджанских СМИ о начале вывода и ответил на вопрос, действительно ли это так. Российский миротворческий контингент ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Официально сообщали, что первоначально российский контингент насчитывал 1960 военнослужащих. В его основе были подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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