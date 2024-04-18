Кремль подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.

"Да, это действительно так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал информацию азербайджанских СМИ о начале вывода и ответил на вопрос, действительно ли это так. Российский миротворческий контингент ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Официально сообщали, что первоначально российский контингент насчитывал 1960 военнослужащих. В его основе были подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.