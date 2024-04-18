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ЦАМТО

Финляндия разработает бюджетную версию колесной САУ

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Буксируемая гаубица 155 GH 52 APU (K98)
Буксируемая гаубица 155 GH 52 APU (K98).
Источник изображения: raigap.livejournal.com

ЦАМТО, 17 апреля. Финская компания Patria приступила к разработке собственной колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) путем интеграции 155-мм орудия буксируемой самодвижущейся гаубицы 155 K 98 на базу грузовика Sisu E13TP с колесной формулой 8x8.

Как сообщает издание Аamulehti, идея создания артиллерийской системы возникла по результатам применения на Украине французских САУ типа CAESAR, которые продемонстрировали высокую мобильность и уникальные возможности в боевой обстановке.

155-мм буксируемая самодвижущейся гаубица 155 K 98 разработана финской компанией Patria Vammas в 1997 году и производилась с 1997 по 2005 гг. в Финляндии, а также в Египте по лицензии на мощностях Abu Zaabal Engineering Industries.

В 2005 году компания Patria также представила гусеничную самоходную гаубицу 155GH52-SP-T55. Прототип был создан на базе шасси танка Т-55 и орудия 155 К 98 специально для экспорта в Египет.

Позднее, в 2015 году, проект собственной 155-мм колесной САУ компания Patria представила финскому комитету по обороне в рамках тендера по закупке новой артиллерийской системы. Однако тогда отечественная колесная САУ не заинтересовала комитет, и вместо нее в 2017 году была выбрана южнокорейская система K9 "Тандер".

После начала конфликта на Украине, где была продемонстрирована большая роль артиллерии, Министерство обороны Финляндии приняло решение о разработке собственной системы, которая может производиться в больших количествах при небольшой стоимости. В настоящее время также проводится оценка потенциального экспортного рынка для финских систем в случае успешного завершения проекта. Планы испытаний опытного образца САУ в новой конфигурации намечены на предстоящую зиму.

На данный момент точно неизвестно, на какой стадии находится проект, тем не менее, как заявляют представители Patria, для начала планируется возобновить производство 155-мм артиллерийских орудий 155 K 98 с длиной ствола 52 калибра.

Компания сохранила возможность возобновить производство. По словам менеджера по испытаниям систем вооружения в Patria Веса Тойвонена, несмотря на перерыв в производстве, компания постоянно поддерживает и развивает свои производственные мощности по производству артиллерии и, кроме того, последовательно производит и поставляет финской армии необходимые запасные части для состоящих на вооружении артиллерийских систем.

155-мм гаубица образца 1998 года (фин. 155 millimetrin kanuuna 1998 или 155 K 98) – финская буксируемая самодвижущаяся пушка образца 1998 года. Является развитием 155-мм пушки образца 1983 года (155 К 83) производства компании Tampella (ныне Patria Vammas). Орудие принято на вооружение Сил обороны Финляндии в количестве 132 ед., а также ВС Египта – 16 ед.

Система оснащена вспомогательной силовой установкой Deutz с воздушным охлаждением мощностью 78 кВт (105 л.с.), способной перемещать орудие самостоятельно с максимальной скоростью 15 км/ч на расстояние до 1,6 км. Стандартно буксируется грузовиком повышенной проходимости. Общий вес составляет 14580 кг.

Длина ствола – 52 калибра. На стволе установлен однокамерный дульный тормоз. Дальность выстрела обычным осколочно-фугасным снарядом составляет 28 км и до 43 км активно-реактивным. Скорострельность – от 6 до 10 выстр./мин.

Поступившая на вооружение в 2008 году платформа Sisu E13TP доступна в конфигурациях с колесной формулой 6x6 и 8x8. Оборудована бронированной кабиной, рассчитанной на двух человек. Оснащается двигателем Caterpillar C 13 мощностью 445 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 4500. Грузовик рассчитан на перевозку полезной нагрузки до 20 т, масса пустого автомобиля – 18 т, максимальная скорость – 90 км/ч, запас хода – 900 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Украина
Финляндия
Южная Корея
Продукция
Т-55
Компании
Allison
Caterpillar
Patria
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