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РИА Новости

В Киеве требуют от США гарантий безопасности "не хуже", чем у Израиля

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Флаг США в Киеве
Флаг США в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Nariman El-Mofty

Ермак: Украине нужно соглашение с США о безопасности на уровне израильского

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить от Вашингтона настолько же эффективные гарантии безопасности Украины, как те, что имеются у Израиля.

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", – приводит мнение Ермака РИА Новости.

По данным телеканала CNN, во время иранского удара по еврейскому государству в ночь на 14 апреля американские военные перехватили более 70 дронов и не менее трех баллистических ракет.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Белом доме объяснили, почему США не защищают Украину так же, как Израиль.

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Страны
Израиль
Иран
США
Украина
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