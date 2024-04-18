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ТАСС

Совфед одобрил закон о праве Роскосмоса продавать данные дистанционного зондирования Земли

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который наделяет госкорпорацию "Роскосмос" правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям, в числе которых органы государственной власти.

Законом предусматривается, что госкорпорация "Роскосмос" оказывает услуги по предоставлению из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и продуктов, созданных в результате обработки первичных данных посредством их геопривязки, радиометрической и геометрической коррекции.

Правительством РФ устанавливается порядок передачи органами государственной власти, иными государственными органами, подведомственными им государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями копий данных ДЗЗ для включения в федеральный фонд данных. Уточняется перечень сведений, включаемых в федеральный фонд данных. Предусматривается, что данные и копии данных, получаемые с негосударственных космических аппаратов, включаются в федеральный фонд данных в объеме передаваемых прав на использование и распоряжение такими данными.

Данные, копии данных и продукты, содержащиеся в федеральном фонде данных, предоставляются за плату. Отдельным потребителям такие данные, копии данных и продукты будут предоставляться безвозмездно в случаях, установленных правительством РФ.

В случае отсутствия возможности у госкорпорации осуществить поставку для госнужд данных и продуктов ДЗЗ, указанных в заявках, Роскосмос должен своевременно уведомлять об этом заказчиков. Это позволит им заблаговременно планировать закупки с учетом способа определения поставщика, временных затрат на проведение закупки и исключить риски несвоевременного обеспечения государственных нужд. Закон не создает рисков ограничения конкуренции и не будет препятствовать развитию рынка ДЗЗ, говорится в сопроводительных материалах к закону.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. 

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Россия
Компании
Роскосмос
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