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ТАСС

Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа

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Совет Федерации
Совет Федерации.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нововведение "позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ федеральному казначейству к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении федеральному казначейству доступа к единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по гособоронзаказу.

Изменения вносятся в закон "О государственном оборонном заказе", которые устанавливают, что Минобороны будет предоставлять федеральному казначейству доступ к информации, содержащейся в единой информационной системе гособоронзаказа (ЕИС ГОЗ), в порядке, установленном министерством по согласованию с контролирующим органом и органом финансового мониторинга.

По действующим нормам Минобороны предоставляет доступ к такой системе в том числе госзаказчикам, головным исполнителям, уполномоченным банкам, Минпромторгу, Минфину, Генпрокуратуре, однако казначейство в этом списке отсутствует. В сопроводительных материалах к закону отмечается, что это не позволяет использовать возможности ЕИС ГОЗ и ограничивает работу перепиской на бумажном носителе.

Нововведение "позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ федеральному казначейству к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ", указывается в материалах. 

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Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
18.04.2024 01:17
А у нас государственная казна формируется из госбюджета?
0
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