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Военное обозрение

Вице-адмирал НАТО: подводная «гибридная война» России угрожает безопасности миллиарда человек

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе продолжают разгонять истерию по поводу потенциальных угроз безопасности, якобы исходящих от России. Впрочем, постоянные предупреждения о «неминуемом нападении» российской армии на восточноевропейские страны НАТО после победы на Украине и даже заявления о возможности применения Москвой ядерного оружия уже не производят должного впечатления на обывателей.

Понимая это, западные пропагандисты, очевидно, решили сделать российскую угрозу более приближенной по времени и широкой по масштабам последствий. Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетер заявил, что подводная «гибридная война» России угрожает безопасности миллиарда человек в Европе и Северной Америке. Кроме того, считает натовский военачальник, РФ каким-то неведомым образом и не совсем понятно с какой целью, помимо подводных трубопроводов и силовых кабелей, может вывести из строя ветряные электростанции в Европе. Почему именно эти объекты электрогенерации должны стать целью России, вице-адмирал не уточнил.

Мы знаем, что россияне разработали множество гибридных боевых действий под водой, чтобы нарушить европейскую экономику через кабели, интернет-кабели и трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под угрозой

— приводит высказывание Малеттера британская газета The Guardian.

Вице-адмирал утверждает, что Россия разработала «ядерные подводные лодки для работы в море». Очевидная глупость этого заявления, с учетом того, что атомный подводный флот существовал еще в СССР, да и во многих странах НАТО есть АПЛ, натовского военачальника нисколько не смущает.

Очевидно, что угрожающие заявления натовского военачальника делаются, помимо всего прочего, с целью того, чтобы отвлечь внимание от диверсий на газопроводах «Северный поток-1,2» в Балтийском море. Москва продолжает настаивать на тщательном расследовании этих актов международного террора, однако Запад тормозит и фактически саботирует процесс выявления истинных исполнителей, а главное организаторов подрывов. Хотя всё указывает на то, что главным бенефициаром прекращения поставок дешевого российского газа в Европу являются США.

Кроме того, в октябре прошлого года произошел инцидент с повреждением двунаправленного морского трубопровода Balticconnector в Балтийском море между Финляндией и Эстонией. Однако попытка обвинить Россию в преднамеренной диверсии провалилась. В декабре официальные Хельсинки заявили, что «всё указывает на то», что китайское судно якобы намеренно повредило Balticconnector своим якорем.

И уж точно никакого отношения Россия не имеет к повреждению четырех телекоммуникационных кабелей в Красном море, произошедшем в конце февраля этого года. Считается, что интернет-кабели между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке перерезали йеменские повстанцы-хуситы, с осени прошлого года воюющие с западной коалицией на Ближнем Востоке и Израилем.

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Страны
Джибути
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Финляндия
Эстония
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