Американский авианосец USS Carl Vinson этим летом примет участие в крупнейших международных военно-морских учениях

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Крупнейшие международные военно-морские учения RIMPAC стран Азиатско-Тихоокеанского региона во главе с Соединёнными Штатами проходят раз в два года и должны состояться этим летом.

Как сообщает новостная служба Военно-морского института США (USNI News), авианосец ВМС США «Карл Винсон» примет участие в этих учениях. Эту информацию подтвердил и представитель ВС Германии, которые также примут участие в учениях, подполковник Дж. Марко Брунхофер из 73-го тактического авиакрыла «S». По его словам, их самолеты вместе с союзными силами будут отрабатывать защиту «Карла Винсона».

В различных сценариях мы будем практиковаться как в защите авианосца от вражеских истребителей, так и в атаке на эти вражеские истребители

- сказал Брунхофер.

USNI News напоминает, что авианосец «Карл Винсон» 23 февраля вернулся на базу в Сан-Диего после четырехмесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

USS Carl Vinson находится в составе ВМС США с 1982 года. На его палубе могут разместиться до 90 самолётов и вертолётов. Корабль назван в честь американского конгрессмена Карла Винсона, который около тридцати лет являлся председателем Военно-морского комитета и Комитета по делам вооружённых сил.