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ЦАМТО

ВС Испании модернизируют состоящие на вооружении ЗРК NASAMS

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 апреля. ВС Испании модернизируют состоящие на вооружении ЗРК малой дальности NASAMS (Advanced Medium Range Air to Air Missile), а также радиолокационные станции (РЛС) AN/MPQ-64 "Сентинел".

Как сообщает Defensa.com, Совет министров Испании 9 апреля санкционировал подписание контракта на модернизацию ЗРК NASAMS и станций обнаружения к ним. Сделка стоимостью около 45,9 млн. евро также включает приобретение дополнительного оборудования, техническую поддержку, инструмент и вспомогательное оборудование, обучение использованию и обслуживанию ЗРК. Модернизация направлена на расширение возможностей системы управления и контроля для более эффективного противодействия воздушным угрозам.

Текущая конфигурация испанского ЗРК NASAMS включает в себя радиолокационную систему, способную отслеживать до 100 целей в радиусе 75 км, две пусковые установки по шесть ракет, размещенные на грузовиках Iveco, и центр управления огнем (FDC). В качестве средства поражения используется ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C-5 AMRAAM. Особенностью испанской версии является то, что пусковые установки могут находиться на расстоянии до 25 км от пункта управления огнем.

Комплексы NASAMS были поставлены Испании в 2022 году в рамках соглашения о промышленной компенсации по программе строительства пяти фрегатов класса "Фритьоф Нансен" для ВМС Норвегии. Командование зенитной артиллерии Сухопутных войск Испании располагает четырьмя батареями по две пусковые установки в каждой (обычно три), интегрированными с РЛС AN/MPQ-64 "Сентинел". Три батареи состоят на вооружении II/73 группы ПВО в Картахене, четвертая интегрирована в группу I/94 в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В настоящее время разработчики комплекса, норвежская Kongsberg и американская Raytheon, работают над обновлениями ЗРК NASAMS, которые будут включать как пассивные, так и активные дополнительные датчики, а также новые ракеты-перехватчики, такие как AIM-9X Блок.2 "Сайдуиндер" и AMRAAM-ER, которые увеличат дальность действия системы на 50% и высоту поражения – на 70%.

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Страны
Испания
Норвегия
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
NASAMS
Компании
Iveco
Kongsberg
Raytheon
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