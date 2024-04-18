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ТАСС

WSJ: шансы Украины обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются

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Солдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Газета отметила, что проблемы ВСУ связаны с затянувшимся согласованием нового пакета помощи для Киева в Конгрессе США и неспособностью ЕС нарастить производство вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Отсутствие притока живой силы и западной военной помощи приводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) к новым поражениям, их шансы обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Газета связывает проблемы ВСУ с затянувшимся согласованием нового пакета помощи для Киева в Конгрессе США и неспособностью Евросоюза нарастить производство вооружений для Украины. В частности, без вливания свежих сил и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своих территорий и лучших войск, что делает надежды ВСУ на возвращение потерянных в ходе СВО территорий все более призрачными. Издание называет российскую стратегию на Украине жизнеспособной и прогнозирует, что в ближайшие месяцы РФ сможет окончательно переломить ход конфликта в свою пользу.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщало, что фронт, удерживаемый Украиной в течение нескольких месяцев в зоне СВО, может развалиться уже этим летом. 13 апреля главком ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале, что ситуация на фронте серьезно обострилась. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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