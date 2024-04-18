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Военное обозрение

Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону о повышенном внимании к Telegram со стороны спецслужб США

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Источник изображения: topwar.ru

Требуя от других государств соблюдения принципов демократии, включая пресловутую свободу слова, власти США под разными предлогами активно вмешиваются в деятельность популярных интернет-ресурсов в собственной стране. Особенно преуспели в этом демократы и администрация Байдена, в свое время взявшие под полный превентивный контроль публикации и добившиеся блокировки аккаунта Дональда Трампа в самой крупной американской социальной сети, которую позднее выкупил Илон Маск. Китайскую видеоплатформу «ТикТок» Вашингтон вообще всеми правдами и неправдами старается выжить из национального сегмента интернета.

Не дает покоя американским властям и один из наиболее независимых международных интернет-мессенджеров «Телеграм» (Telegram), созданный братьями Николаем и Павлом Дуровыми, на момент появления идеи проживающими в России, в период с 2011 по 2013 годы. К слову, Павел Дуров стоял и у истоков создания российской соцсети «ВКонтакте». В июне 2022 года Telegram вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов, мессенджер стал вторым по популярности после американского сервиса WhatsApp.

Принципы свободного общения при соблюдении максимальной конфиденциальности, заложенные в идеологию и реализованные на программном уровне в Telegram, сильно не устраивают действующие власти США. Особенно остро вопрос контроля за информацией для демократов и Байдена стоит сейчас — в период президентской предвыборной гонки.

В интервью независимому американскому журналисту Такеру Карлсону проживающий в ОАЭ Павел Дуров рассказал о повышенном внимании властей и спецслужб США к мессенджеру и нему лично и опроверг связи с российскими спецслужбами и другими госструктурами РФ. Основатель Telegram сообщил, что из-за пристального внимания к мессенджеру, в том числе со стороны ФБР, Соединенные Штаты оказались «не лучшей средой» для развития платформы в этой стране. Видеозапись интервью Карлсон выложил 17 апреля на своем YouTube-канале.

Источник изображения: topwar.ru

Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан выступать перед журналистами, представляющими различные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту, придерживающемуся либеральных взглядов. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своим консерватизмом. Таким образом, я могу оставаться честным по отношению ко всем аудиториям и рассказывать историю Telegram всем желающим

— написал Дуров в своем канале Telegram, подчеркнув, что довольно редко пользуется таким форматом общения с прессой и пользователями.

Дуров не уточнил, о каком именно журналисте с либеральными взглядами идет речь. Однако в начале марта вышло интервью миллиардера Financial Times, в котором он, в частности, рассказал, что Telegram получил предварительную оценку капитализации в «$30 млрд и более» перед потенциальным IPO (первичное публичное размещение акций на фондовой бирже). При этом Дуров опроверг слухи о намерении продать Telegram.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, Карлсон во время общения с Дуровым, которое длилось около часа, пообещал открыть собственный канал в Telegram, что он и сделал 8 марта от имени команды Такера Карлсона (Tucker Carlson Network) из австралийской телекомпании TCN. В комментарии к опубликованному в канале интервью с основателем Telegram журналист особо отметил, что Дуров рассказал о тактике давления, которую правительство США применяло против него, включая отправку агентов ФБР к нему домой.

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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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