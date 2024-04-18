Сергею Шойгу в парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения и техники

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

ЦАМТО, 17 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих.

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава российского военного ведомства заслушал доклады заместителей министра обороны РФ и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ.

Генералу армии Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности.

В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных, как на колесном, так и на гусеничном шасси.

Глава российского военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения специальной военной операции и поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле".

"Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни убыть в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", – потребовал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

Также глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств.

Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов.

Генералу армии Сергею Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчетам.

Главе российского военного ведомства представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, которые уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и показали свою актуальность.

Также министру обороны РФ представили оборудование и имущество для организации быта военнослужащих в зоне спецоперации. В числе представленных образцов: оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания.

Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.