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ТАСС

Politico: Украина не сможет победить в зоне СВО без мобилизации всего населения

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Украинские артиллеристы
Украинские артиллеристы.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По данным газеты, в то время, как страна оказалась "в экзистенциальном кризисе" из-за конфликта с РФ, принятый закон об ужесточении правил мобилизации не пользуется общественной поддержкой

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом и не сможет одержать победу в зоне СВО без мобилизации всего населения страны. Об этом говорится в материале, опубликованном европейским изданием газеты Politico.

По ее оценкам, в то время, как страна оказалась "в экзистенциальном кризисе" из-за конфликта с РФ, принятый недавно закон об ужесточении правил мобилизации не пользуется общественной поддержкой. Издание утверждает, что в подобной ситуации "невозможно победить без мобилизации всей нации".

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев. Документ еще на стадии подготовки и обсуждения вызвал волну критики. Как отмечают многие украинские аналитики, закон не решит проблем с комплектованием армии, но может привести к росту коррупции, так как военнообязанные будут пытаться всеми силами с помощью взяток оформить себе отсрочку или бронь. 

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Страны
Россия
Украина
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