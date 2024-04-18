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РИА Новости

Бойцы в зоне СВО осваивают роботизированную платформу БПЛА

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Российские военные в зоне СВО опробуют роботизированную платформу наземного БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, передает корреспондент РИА Новости.

Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным "Призрак", данная колесная платформа имеет минимальный вес, что важно для оператора, способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью и имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упрощено.

"Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже взяв впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", - рассказал журналистам боец гвардейского полка 1430 с позывным "Бульдог".

Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы был позаимствован у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода на все колеса это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.

"В дополнение он является хорошим инструментом. Есть много плюсов (по сравнению с БПЛА – ред.). Больше грузоподъемность, дальность, вариативность. Не летит в один конец и всегда достигает цели. Можно поставить небольшое минное поле, которое всегда будет в движении. Эта самая маленькая рассчитана до 10 килограмм. Это мина ТМ… Из того, что я видел и знаю, по наземной технике они (противник - ред.) идут за нами", - рассказал журналистам разработчик с позывным "Призрак".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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