"Машину ждут невероятно". Шойгу оценил робота для эвакуации раненых

МО РФ: Шойгу представили транспортных и многофункциональных роботов

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заслушал доклады о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ и изучил представленные образцы, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", – говорится в Telegram-канале Минобороны.

Перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс, в частности, крайне востребован для решения задач в зоне проведения СВО, отметил министр. Он поручил разработчикам провести скорейшую доработку этой техники и начать ее серийное производство. По словам Шойгу, "такие машины должны поступить в войска как можно скорее".

"Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", – подчеркнул министр.

Также он поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

Кроме того, Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Ему доложили, что к лету будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов.

Министр поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство.

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