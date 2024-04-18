"Машину ждут невероятно". Шойгу оценил робота для эвакуации раненых

МО РФ: Шойгу представили транспортных и многофункциональных роботов
МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заслушал доклады о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ и изучил представленные образцы, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс, в частности, крайне востребован для решения задач в зоне проведения СВО, отметил министр. Он поручил разработчикам провести скорейшую доработку этой техники и начать ее серийное производство. По словам Шойгу, "такие машины должны поступить в войска как можно скорее".
Также он поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.
Кроме того, Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Ему доложили, что к лету будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов.
Министр поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство.
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