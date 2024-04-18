Войти
РИА Новости

"Машину ждут невероятно". Шойгу оценил робота для эвакуации раненых

254
0
0
Многоцелевой транспортный робот
Многоцелевой транспортный робот.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МО РФ: Шойгу представили транспортных и многофункциональных роботов

МОСКВА, 17 апреля/ Радио Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заслушал доклады о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ и изучил представленные образцы, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", – говорится в Telegram-канале Минобороны.

Перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс, в частности, крайне востребован для решения задач в зоне проведения СВО, отметил министр. Он поручил разработчикам провести скорейшую доработку этой техники и начать ее серийное производство. По словам Шойгу, "такие машины должны поступить в войска как можно скорее".

"Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", – подчеркнул министр.


Также он поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненых с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий.

Кроме того, Шойгу потребовал увеличить производство робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Ему доложили, что к лету будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов.

Министр поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство.

Ранее радио Sputnik сообщило, что к разминированию Авдеевки подключили шеститонного робота "Уран-6".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
12.04.2021
Взошли на дрон: Минобороны наращивает производство боевых роботов
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
27.12.2018
Виктор Бондарев: санкции Запада не повлекут потрясений для российского ОПК в будущем году
19.04.2018
В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
22.09.2015
Россия показала «Центр» силы
03.06.2015
Солдаты на заказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 09:59
  • 2
Следующий пуск тяжелой "Ангары" с космодрома Восточный состоится в 2027 году - Борисов
  • 18.04 08:34
  • 1
Критический момент. Шансы Украины вернуть инициативу стремятся к нулю (The Wall Street Journal, США)
  • 18.04 08:19
  • 880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 08:01
  • 87
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 18.04 05:12
  • 1
Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава
  • 18.04 02:38
  • 1
Названа особенность украинских «шаров-террористов»
  • 18.04 01:17
  • 1
Совфед одобрил закон о доступе федерального казначейства к системе гособоронзаказа
  • 17.04 21:15
  • 2700
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны