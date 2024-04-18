Британская ПВО может и не выдержать первого удара России (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: британская ПВО не выдержит удара российских крылатых ракет

Наибольшую опасность для Британии представляют российские крылатые ракеты большой дальности, пишет The Telegraph. Английская ПВО, вполне возможно, не выдержит первого же удара. Автор статьи призывает Лондон закупать системы Sky Sabre, но не объясняет, почему он уверен в их необходимости.

Джастин Бронк (Justin Bronk)

Успешная оборона, организованная Израилем и его союзниками (включая Великобританию) против мощной ракетной атаки и налета беспилотников, предпринятой Ираном на выходных, привлекла внимание к неудовлетворительному состоянию британской противовоздушной и противоракетной обороны: бывший председатель Специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд даже призвал Лондон разработать собственный “Железный купол”.

Хотя политикам важно всерьез задуматься о высоком уровне риска, который представляют для Великобритании российские ракетные удары, мы также должны помнить о крайне существенных различиях в географии угроз, с которыми сталкиваемся мы, с одной стороны, и Израиль, и передовые базы в Восточной Европе, с другой.

Иранская атака на Израиль насчитывала порядка 180 беспилотников-камикадзе “Шахед-136”, около 30 крылатых ракет и около 120 баллистических. Во многих отношениях это был кошмарный сценарий для планировщиков противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку различные системы нападения сочетают в себе обширный спектр рабочих высот, скоростей и характеристик маневрирования.

Ударные беспилотники типа “Шахед-136” (которые Россия сейчас массово производит под маркой “Герань-2”), по сути, представляют собой дешевые крылатые ракеты с винтовым двигателем. Учитывая их стоимость, они могут использоваться гораздо шире, чем обычные крылатые ракеты, но они медлительны и несут лишь сравнительно небольшие взрывные боеголовки весом от 30 до 50 килограммов.

Совсем иное дело — настоящие крылатые ракеты. Оснащенные реактивными двигателями и оперением, позволяющим достигать высоких дозвуковых (а порой и сверхзвуковых) скоростей на малых высотах, они могут доставлять обычные либо ядерные боеголовки среднего размера на большие расстояния. Однако, как правило, это крупногабаритное оружие — и к тому же каждая ракета стоит значительно больше миллиона долларов, поэтому есть ограничения по закупкам и одновременному запуску при любом военном бюджете.

Последний элемент этой тройки — баллистические ракеты — несут крупную боеголовку и летят на очень высоких скоростях и высотах по длительной дуговой траектории. Перехватывать их крайне тяжело — это под силу разве что специализированным систем, таким как американская “Пэтриот” (Patriot) PAC-3 или израильская “Стрела” (Arrow 3). Однако они также дороги и к тому же имеют высокую пусковую сигнатуру.

Израиль и союзники смогли организовать успешную оборону, поскольку были заранее предупреждены об ударе. Благодаря этому военно-воздушные силы ряда стран, особенно США и Израиля, подняли в воздух большое количество истребителей, комплексов радиообнаружения и наведения и радиолокационного наблюдения, а также дозаправщиков и перехватили все ударные беспилотники “Шахед-136” и бóльшую часть крылатых ракет до того, как они достигли воздушного пространства Израиля.

Это позволило системам противоракетной обороны ВМС Израиля и США — в частности батареям “Пэтриот”, “Стрела-3”, “Праща Давида” и SM-3 — успешно поразить приближающиеся высокоскоростные высотные баллистические ракеты без необходимости отвлекаться на беспилотники и крылатые ракеты.

Некоторые утверждают, что относительный успех систем “Шахед-136/Герань-2” и их украинских аналогов при ударах вне зоны покрытия ПВО в российско-украинском конфликте сулит масштабную угрозу Великобритании со стороны БПЛА, совладать с которой наша оборона не в состоянии.

Эти системы не только наверняка останутся частью российского арсенала в обозримом будущем, но и, вероятно, расширятся, поэтому их следует рассматривать как элемент будущей угрозы НАТО в Европе в целом.

Однако при защите территории Великобритании угрозу следует рассматривать с точки зрения географии. От ближайшей российской территории, Калининградского анклава, до Великобритании примерно 1 200 километров. Таким образом, “Шахеду-136” даже на максимальной экономичной крейсерской скорости порядка 160 километров в час потребуется не менее семи с половиной часов, чтобы достичь целей в Великобритании даже по прямому маршруту — то есть, не пытаясь обойти системы противовоздушной обороны союзников или замаскировать свою траекторию. Кроме того, такая атака пройдет через воздушное пространство ряда союзных стран со значительными возможностями противовоздушной обороны — Польши, Германии, Дании и Нидерландов.

Если массированная атака “Шахедов/Гераней” станет своего рода прелюдией в попытке подавить противовоздушную оборону Великобритании и проложить путь крылатым ракетам, то запуск гораздо более скоростных ракет придется отложить, чтобы они прибыли одновременно с беспилотниками. Это станет для Великобритании сигналом о предстоящем нападении — подобно тому, как Иран “телеграфировал” Израилю в минувшие выходные, начав с массированного запуска медленных беспилотников.

Между тем российские баллистические ракеты, в частности 9М720 и 9М723, запускаемые наземной системой “Искандер-М”, не имеют достаточной дальности, чтобы поразить британские цели с территории России. Это же касается и “гиперзвуковых” баллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” воздушного базирования — они должны запускаться с самолета с расстояния около 500 километров от Великобритании — а это поистине самоубийственное задание, поскольку для этого придется пройти через воздушное пространство ряда союзников с их противовоздушными патрулями.

Истинная же российская угроза Великобритании исходит от ракет большой дальностии фактически не изменилась за десятилетия — это массированный запуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщиков в Заполярье (и, возможно, с подводных лодок в Арктике или Северной Атлантике), а также ядерных межконтинентальных баллистических ракет. Наша защита от последних — Trident (“Трезубец”).

В противовес первому варианту необходимо укрепить ключевые британские базы, чтобы снизить риск того, что ограниченное количество ракет все же достигнет цели. Кроме того, требуется больше ракет, дополнительные часы налета для реалистичной отработки перехватов на “Тайфунах” и ракетных систем класса “земля – воздух” средней дальности.

Использование аналогичных систем на Украине (таких как NASAMS и IRIS-T) показало, что система Sky Sabre, которую уже закупила британская армия, будет чрезвычайно эффективна против залпов российских крылатых ракет даже в составе небольших батарей, поэтому приоритетом должно стать их дальнейшее приобретение — вместо грандиозных планов защиты от массированных атак, которые на практике едва ли достигнут британских целей.

Профессор Джастин Бронк — старший научный сотрудник по авиации Королевского объединенного института оборонных исследований