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Военное обозрение

ВМС Венесуэлы получили противокорабельные ракеты иранского производства

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Источник изображения: topwar.ru

На волне антиамериканских настроений, а точнее противодействия агрессивной политике Соединённых Штатов, находящиеся в разных концах земного шара Венесуэла и Иран всё более активно укрепляют военно-политическое сотрудничество.

Согласно распространённой в социальных сетях информации, Военно-морские силы Венесуэлы приобрели у Исламской Республики Иран противокорабельные ракеты СМ-90. Какое количество ракет было закуплено, не сообщается.

Ряд типов противокорабельных ракет иранского производства, включая СМ-90, был представлен еще на оборонной выставке DIMDEX 2022 в Катаре в марте 2022 года. По некоторым данным, ракета CM-90 имеет длину 4,16 метра, диаметр 280 мм и массу более 350 килограмм; она оснащена активной радиолокационной наводкой и турбореактивным двигателем. Дальность действия ракеты составляет 90 километров, что понятно из ее названия.

Напомним, что в прошлом году ВМС Венесуэлы пополнились как минимум семью быстроходными ракетными катерами «Зульфикар» иранского производства, которые фактически представляют собой модифицированную версию северокорейского торпедного катера IPS-16.

В 2022 году некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран даже планировал строительство в Венесуэле военно-морской базы, но из-за давления Вашингтона Тегеран отказался от этой идеи. Хотя о каком давлении тот может идти речь, когда и без него санкций больше 2 тысяч, сказать сложно.

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Страны
Венесуэла
Иран
Катар
КНДР
США
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