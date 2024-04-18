Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Севмаш

ЦАМТО, 17 апреля. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 апреля посетил крупнейшее судостроительное предприятие ОСК – АО "ПО "Севмаш".

В ходе визита он ознакомился с ходом строительства современных атомных подводных лодок и модернизации производственных мощностей.

Николай Патрушев обсудил с генеральным директором Севмаша Михаилом Будниченко перспективы развития верфи в рамках выполнения задач по гособоронзаказу, финансовое состояние и кадровые вопросы предприятия. Делегация осмотрела важные производственные объекты: модернизируемый для ВМФ надводный корабль, побывала в основном эллинге, где ведется строительство двух линеек АПЛ 4-го поколения.

За последние 20 лет портфель заказов по линии ГОЗ у верфи значительно вырос. Севмаш передал Военно-морскому флоту 12 современных атомных подводных крейсеров. Еще несколько современных кораблей находятся на разных стадиях строительства. Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны. При создании кораблей используются комплектующие исключительно российского производства.

В ходе визита на предприятие Николай Патрушев также оценил модернизацию производства. На Севмаше ведется масштабная реконструкция мощностей, закупается современное оборудование, что позволяет сокращать сроки строительства кораблей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".