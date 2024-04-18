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Военное обозрение

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выиграла конкурс на создание перехватчика ракет нового поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) выбрало Lockheed Martin в качестве разработчика и производителя нового перехватчика для защиты американской территории от межконтинентальных баллистических ракет. Окончательный выбор должен был быть произведен в следующем году, однако конкурент в лице Northrop Grumman уже досрочно устранён.

Победа американского военно-промышленного гиганта в конкурсе на производство перехватчиков следующего поколения (NGI) означает, что оборонная компания-производитель продолжит выступать в качестве единственного подрядчика в программе лётных испытаний, которые, как ожидает MDA, «приведут к последующему контракту на производство и размещение» и позволят выполнить поставленные задачи.

Все работы должны быть завершены до конца 2028 года. Представитель MDA заявил, что выбор Lockheed не получит нового финансирования, и что аэрокосмический производитель продолжит пока использовать средства, предусмотренные контрактом на 2021 год.

Ранее MDA ожидала, что выберет подрядчика для NGI только в следующем году, после того как обе команды проведут подробный анализ дизайна своих соответствующих предложений. Однако, в минувшую пятницу представители агентства MDA сообщили законодателям следующее:

Мы ускорили реализацию своих планов из-за существующих бюджетных ограничений и твердой уверенности в текущих данных, позволяющих сделать осознанный выбор.

Программа NGI планирует заменить нынешние перехватчики наземного базирования на средней дистанции, которые адаптированы к угрозам со стороны баллистических ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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