Минобороны Польши раскритиковало Дуду за заявление о передаче Киеву советских ракет

По словам замминистра национальной обороны республики Павла Залевского, президент не согласовал это с правительством

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не согласовал с правительством вопрос передачи Киеву имеющихся у Варшавы ракет советского производства, о которой он сообщил на саммите Инициативы трех морей ("Триморье") в Вильнюсе. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире радиостанции RMF24.

"Президент, к сожалению, иногда поднимает некоторые вопросы, не согласовав с правительством. Так было и в этом конкретном случае", - отметил замглавы польского оборонного ведомства. Он подчеркнул, что "такие решения принимает Совет министров, правительство".

11 апреля Дуда на совместной с лидерами Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским пресс-конференции по окончании саммита "Триморья" заявил, что Польша рассматривает передачу Киеву находящихся в ее арсенале ракет советского производства. Польский президент добавил, что он уже обсудил этот вопрос с Зеленским. Дуда также обещал по возвращении в Варшаву проконсультироваться с руководством Минобороны республики по поводу реализации инициативы.