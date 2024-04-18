Эксперт: Украина проигрывает в конфликте из-за мощи российской армии

Американский предприниматель Дэвид Сакс считает, что США не выпускают достаточно средств ПВО, чтобы защитить украинские объекты инфраструктуры и военные позиции ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Украина проигрывает в конфликте с РФ не по причине отсутствия финансовой помощи США, а из-за мощи российской армии. Такое мнение выразил американский предприниматель Дэвид Сакс.

"Причина состоит не в бездействии Конгресса [США] в отношении дальнейшего выделения финансирования [Украины]. Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины; она производит больше артиллерийских орудий, чем Запад; и имеет превосходство в воздухе", - написал он на своей странице в X. Сакс подчеркнул, что США не выпускают достаточно средств ПВО, чтобы защитить украинские объекты инфраструктуры и военные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) от уничтожения. По мнению предпринимателя, принятие Конгрессом США законопроекта о финансировании Киева не повлияет на исход конфликта.

Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.

Майк Джонсон заявил 16 апреля о намерении на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине.