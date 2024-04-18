В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

Минобороны: для ВС создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.

"Генералу армии Сергею Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам", - сказали в министерстве.

Там отметили, что главе российского военного ведомства представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, которые уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и показали свою актуальность.

Также министру обороны РФ представили оборудование и имущество для организации быта военнослужащих в зоне спецоперации.

"В числе представленных образцов оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания", - сказали в Минобороны.