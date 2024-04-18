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Известия.ru

Шойгу представили перспективные образцы военной техники

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот» заслушал доклады заместителей военного ведомства и руководителей центральных органов военного управления о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения российской армии. Об этом в министерстве сообщили 17 апреля.


Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных Вооруженных сил (ВС) России с учетом опыта проведения спецоперации. В частности, генералу представили более 30 перспективных образцов вооружения и военной техники от 19 предприятий промышленности, в том числе многоцелевые роботизированные транспортные средства.

Как отметил глава Минобороны, представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс востребован для решения задач в зоне СВО. По его словам, разработчикам необходимо направить усилия на его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство.

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — указал Шойгу и лично апробировал транспортное средство.

Помимо этого он потребовал увеличить производство и поставку военным робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Ему сообщили, что до конца мая для поставки будут изготовлены первые 30 образцов.

Министру также доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем, представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, включая многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи и помывки личного состава в полевых условиях и малогабаритные рационы питания.

В марте Шойгу проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на московском машиностроительном заводе «Авангард». Гендиректор предприятия Денис Попков доложил главе Минобороны о расширении производственных мощностей, в частности об открытии филиала завода и строительстве четырех новых цехов.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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