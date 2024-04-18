Белый дом выделил компании Samsung 6,4 млрд долларов в рамках стратегии по возвращению производства чипов в США

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Недавнее заявление Белого дома о выделении южнокорейской компании Samsung 6,4 млрд долларов на создание в Техасе мощностей по выпуску чипов знаменует переход к следующему этапу усилий администрации Байдена по возвращению производства полупроводников в США, пишет в своей недавней статье американский журналист Ben Werschkul.

В материале говорится, что до сих пор основное внимание уделялось в большей степени передовым логическим полупроводникам. Теперь развитие отрасли будет сосредоточено и на других областях, включая чипы памяти, которые представляют собой еще один важный компонент в процессе развития искусственного интеллекта.

В свою очередь, как пишет эксперт, вышеупомянутые средства, выделенные Samsung, будут направлены на финансирование создания производственных мощностей компании в Техасе. Последние будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. В частности, до конца десятилетия в Остине и Тайлере появятся два завода по производству чипов, исследовательский центр, а также сборочный цех.

В общей сложности на создание высокотехнологичного производственного кластера в Техасе планируется потратить до 45 млрд долларов.

Как указано в статье, Samsung сосредоточится на выпуске передовых чипов, включая производство с использованием двухнанометрового технологического процесса.

В то же время средства на развитие отрасли от американской администрации также получили компании TSM и Intel в размере 6,6 и 8,5 млрд долларов соответственно.

Эти мощности смогут обеспечить производство некоторых из самых мощных чипов в мире, которые необходимы для передовых технологий, таких как искусственный интеллект, и укрепления национальной безопасности США

- приводятся в статье слова американского президента Джо Байдена после объявления о выделении вышеупомянутых средств.