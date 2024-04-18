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Уже третий год продолжается вооружённый конфликт на Украине, и тысячи мужчин оказались в армии, многие из которых уже никогда не вернутся к мирной жизни. Другие тысячи украинских мужчин, да и не только мужчин, покинули страну и продолжают это делать.

Очевидно, что и так находившаяся ещё до конфликта в плачевном состоянии экономика Украины просто не выдержит такого дефицита рабочих рук.

Известный российский военный журналист Александр Сладков в своём телеграм-канале точно подметил, что «Украина уводит воевать рабочие руки».

Военкор вспомнил мобилизацию в ДНР в начале конфликта в 2022 году, отмечая, что тогда в республике было очень ощутимо отсутствие мужчин. Однако впоследствии, после того как ДНР стала частью России, всё стало налаживаться и люди стали возвращаться к мирной жизни. Такого на Украине уже не будет, считает Сладков.

Мужчины уйдут воевать, а дальше погибель или плен. Украинская экономика этих рабочих рук больше не увидит никогда

- написал военкор в Telegram.

Кроме того, даже после прекращения военных действий и начала переговоров ничего не изменится, уверен Сладков, так как люди попросту хлынут из страны, как только откроют границы.

Для Украины единственным спасением является возвращение «в лоно России», что даст мощнейший толчок её социально-экономическому развитию, отметил репортёр.