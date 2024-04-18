Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов для армии

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщило в среду Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.

"Глава российского военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения специальной военной операции, и поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство", - отметили в министерстве.

Глава военного ведомства подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле".

"Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", - сказал он.