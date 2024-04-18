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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил ускорить поставку в войска роботизированных комплексов

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Выгрузка робота-сапера "Уран-6"
Выгрузка робота-сапера "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу поручил упростить процедуру приема на вооружение перспективных средств, в том числе роботизированных комплексов, которые прошли успешные испытания в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило военное ведомство в среду.

По данным министерства, Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО.

В подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" заместители министра обороны и руководители центральных органов военного управления сделали Шойгу доклады о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ, говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, Шойгу проинспектировал более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий.

"В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", - говорится в сообщении ведомства.

"Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также, если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", - сказано в сообщении.

Шойгу заявил, что в зоне СВО востребован перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс. Министр поставил разработчикам задачу направить усилия на скорейшую доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство этого комплекса, сообщило ведомство.

"Такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле. Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий", - отмечается в сообщении.

"Министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения", - сообщили в министерстве.

"Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, Шойгу проинформировали о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнем, который позволяет многократно увеличить скорость передачи расчетам целеуказаний.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
РТК
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