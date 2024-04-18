Шойгу лично проехал на легком бронеавтомобиле для спецподразделений

Для спецподразделений Вооруженных сил создали новые легкие бронеавтомобили

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для спецподразделений Вооруженных сил РФ созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.

"В ходе работы министр обороны РФ лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Легкие и защищенные специальные транспортные средства данной линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения подразделениями специального назначения боевых задач с помощью установленного стрелкового вооружения", - сказали в министерстве.