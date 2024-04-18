Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для "штурмовки"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, министр проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военных с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.

"Сергей Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его в ходе штурмовых действий", - сказали в министерстве.