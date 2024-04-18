Личное оружие на стероидах: какие задачи выполняют российские пистолеты-пулеметы?

Госкорпорация "Ростех" провела нестандартные испытания надежности пистолета-пулемета ПП-2000 — его способности вести длительный огонь даже после сильного загрязнения. О пистолете-пулемете, о том, как развивалось автоматическое оружие под пистолетный патрон, чем еще примечателен ПП-2000 и какие подобные разработки есть у российских оружейников, — в материале ТАСС

Пистолет-пулемет ПП-2000, разработанный в Конструкторском бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха), был испытан в рамках проекта Ростеха "Наш краш". В нем военные и гражданские изделия подвергаются эффектным тестам, не предусмотренным официальными стандартами. Видеоотчет об испытаниях компактного автоматического оружия под пистолетный патрон был опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

В первой части испытаний ПП-2000 безжалостно бросали в воду с жидкой грязью, на заледенелый грунт в любых положениях, в том числе дульным срезом ствола вниз, закапывали в грязь. Затем по оружию проехал внедорожник, впечатав его в глину. При этом этапы загрязнения чередовались с контрольным отстрелом, и во всех случаях пистолет-пулемет работал безотказно, поражая при этом мишени.

Во второй части из ПП-2000 было сделано 410 выстрелов короткими и длинными очередями с минимальными паузами для перезарядки магазина. При последующей разборке выяснилось, что из-за перегрева ствола незначительно оплавилась внутренняя часть пластикового корпуса, однако оружие полностью сохранило работоспособность.

Пистолет-пулемет ПП-2000. Источник: © Рособоронэкспорт

"Образец следует охлаждать через каждые 120 выстрелов, то есть давать ему время на охлаждение", — рассказал в видеоролике ведущий конструктор филиала КБП — ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (СОО) Андрей Савенков. По словам специалиста, обычно военнослужащий просто не имеет боезапаса в 400 патронов в виде снаряженных магазинов. В ходе типовой эксплуатации оружие не успевает нагреться до критических температур.

"Карманные" пулеметы

В ходе Первой мировой войны свою эффективность при отражении атак показали пулеметы — тяжелое автоматическое оружие под винтовочный патрон, создававшее высокую плотность огня. Однако для наступательных действий требовалось более легкое стрелковое вооружение пехотинцев, ведущее огонь очередями. Для этих целей оружейники начали создавать образцы, использующие патроны для пистолетов. Новый класс оружия назвали пистолетами-пулеметами.

Первый отечественный пистолет-пулемет создал конструктор стрелкового оружия Федор Токарев в 1927 году. Его ППТ заряжался патронами калибра 7,62 мм, аналогичными револьверным. Оружие было опытным и в серию не пошло. Первым серийным пистолетом-пулеметом стал ППД-34 конструкции Василия Дегтярева, известного серией пулеметов различного назначения. Пистолет-пулемет ППШ конструктора Георгия Шпагина, принятый на вооружение в 1941 году, стал самым массовым образцом этого класса стрелкового оружия Второй мировой. Благодаря предельной технологичности производства его могли выпускать даже неспециализированные предприятия. Всего за годы войны в Советском Союзе было произведено свыше 6 млн единиц ППШ.

Желание увеличить дальность эффективной стрельбы автоматического оружия, а также распространение средств индивидуальной защиты привело к появлению образцов под патроны, являющиеся промежуточными между пистолетным и винтовочным. Оружие под промежуточный патрон стали именовать автоматами, или штурмовыми винтовками. Пример такого послевоенного оружия — знаменитый автомат Калашникова АК-47 калибра 7,62 мм. Пистолеты-пулеметы благодаря компактности и высокому останавливающему действию пистолетных пуль на малых дистанциях продолжали использовать спецподразделения различных стран. Однако у экипажей боевых самолетов, бронетехники сохранялась необходимость в компактном и легком оружии с высокими характеристиками.

"В советское время экипажи танков вооружали пистолетами — в каких-то [военных] округах это ПМ (пистолет Макарова калибра 9 мм — прим. ТАСС) были, в каких-то округах — ТТ (пистолет калибра 7,62 мм образца 1930 года, или "тульский, Токарева" — прим. ТАСС)", — рассказал в беседе с ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов. Специалист добавил, что на каждый танк полагалось по одному автомату Калашникова различных моделей. Когда в состав вооружения ввели АКМС или АК-74 со складным прикладом, место внутри боевой машины для них находилось с трудом. "Эти автоматы, которые один на танк были, кидали куда ни попадя, — поделился воспоминаниями полковник в отставке. — Лишь бы в автомат заряжания [танковой пушки] не попал. <...> В Афганистане, когда понятно стало, что этого недостаточно, стали выдавать каждому члену экипажа по АК-74У, укороченному. Их вешали на люк, и когда экипаж покидал танк, их хватали".

Девять скорострельных миллиметров

Сегодня российские оружейники предлагают (в том числе иностранным заказчикам) различные образцы компактного автоматического оружия под пистолетный патрон. К примеру, это пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 под патрон 9×19 мм, включая высокоимпульсный бронебойный. По информации на сайте концерна "Калашников", оружие "воплощает в себе надежность и эргономику современного АК-12". Масса ППК-20 с магазином без патронов — 2,7 кг, прицельная дальность — 200 м, темп стрельбы — 800 выстрелов в минуту. У оружия есть складной регулируемый приклад.

Пистолет-пулемет ППК-20. Источник: Сергей Карпухин/ ТАСС

Еще один пистолет-пулемет — АЕК-919К "Каштан", ведущий огонь патронами 9×18 мм ПМ. Его прицельная дальность составляет 100 м, темп стрельбы достигает 1 000 выстрелов в минуту. С пустым магазином на 20 патронов "Каштан" весит не более 1,8 кг. Сергей Суворов отметил, что "Каштаном" вооружали экипажи вертолетов в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

В начале 2000-х годов Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), ныне входящий в концерн "Калашников", создал пистолет-пулемет СР2М. В оружии применяются патроны 9×21 мм, включая разработанный ЦНИИточмаш 7Н29 повышенной бронепробиваемости со стальным сердечником.

Самый легкий в мире

Пистолет-пулемет ПП-2000, который безуспешно пытались испортить в проекте "Наш краш", создан на рубеже веков в рамках опытно-конструкторских работ по теме "Баксанец" по заданию Минобороны РФ. Новинкой планировалось вооружать экипажи боевых машин, артиллерийские расчеты, военнослужащих технических служб. В силу экономического кризиса конца 1990-х работы не были завершены, однако один из образцов — ПП-2000 под патрон 9×19 мм — понравился Министерству внутренних дел, которое приняло его на вооружение. С 2006 года оружие применяется спецназовцами и сотрудниками правоохранительных органов.

"Спецподразделения часто работают в плотной городской застройке, в зданиях, отдельных помещениях или стесненных условиях салона самолета и т.д., — пояснил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. — В таких боях незаменимо компактное оружие — легкое, удобное и мощное, не мешающее бойцам эффективно действовать в узких коридорах, проходах и дверных проемах. Отмечу, что пистолет-пулемет обладает хорошей огневой мощью и может использоваться даже с бронебойными патронами. Это также идеальный выбор для летчиков или экипажей боевых машин, где требования схожие. Ростех производит несколько типов такого оружия. Среди них пистолет-пулемет ПП-2000, разработанный "Высокоточными комплексами".

"ПП-2000 — самый легкий пистолет-пулемет в мире, — заявил ТАСС ведущий конструктор ЦКИБ СОО Андрей Савенков. — Без дополнительных элементов оружие весит всего 1 400 г. Благодаря этому из пистолета-пулемета можно вести прицельную стрельбу с одной руки. Это особенно актуально для специальных подразделений, которые могут вести штурм со специальными средствами — например, ростовым щитом, который защищает стрелка и штурмовую группу. Кроме того, в ПП-2000 используются 9-мм пистолетные патроны с высокой убойной силой. Такая пуля способна обезвредить противника в бронежилете третьего класса защищенности. Это помогает спецназу ювелирно решать поставленные задачи. Для нас особенно важно, что оружие, разработанное "Высокоточными комплексами", уже не раз доказало свою эффективность в боевых условиях".

Особенность ПП-2000 — невысокий для такого класса оружия темп автоматической стрельбы: около 720 выстрелов в минуту. По словам Андрея Савенкова, которые приводит Telegram-канал Ростеха, получить низкий темп стрельбы сложнее, чем высокий, из-за меньшего перемещения подвижных частей автоматики оружия. Низкий темп делает ПП-2000 более устойчивым при стрельбе, позволяет отсекать очереди в два-три патрона и снижает расход боеприпасов. Еще одна особенность пистолета-пулемета — возможность использования запасного магазина на 44 патрона в качестве плечевого упора. Прицельная дальность стрельбы ПП-2000 — до 200 м. Оружие может быть дооснащено прицелами различного типа, глушителем, лазерным целеуказателем, фонарем.

Сергей Суворов выразил мнение, что такое оружие, как ПП-2000, востребовано в войсках, его ждут. "Это больше всего касается летчиков вертолетов, самолетов, потому что на сегодняшний день их вооружают АПС (9-мм автоматический пистолет Стечкина — прим. ТАСС). <...> По сегодняшним меркам [он] уже слабоват. И патрон слабоват, и боекомплект 20 патронов в магазине недостаточен".

В сентябре минувшего года ПП-2000 появился в носимом аварийном запасе (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вместо автомата АКС-74У. Летом 2023 года оружие проходило опытную эксплуатацию в российских ВКС. Также в НАЗ российских военлетов предлагается включить ППК-20.

Виктор Бодров