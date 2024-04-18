Греческая пресса: Иран использовал против Израиля в основном медленные дроны, потому это нельзя назвать разрушительным ударом

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В разных странах мира продолжают комментировать иранский ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске. Напомним, что Иран нанёс серию ударов 14 апреля, заявив о достижении целей. Израильское руководство утверждает, что 99% дронов и ракет были сбиты.

Вообще то, как коллективный Запад, да и сам Израиль, пытается представить «незначительность» иранского удара, наводит на мысль о том, что таким образом идёт подготовка оправдательной почвы на предмет того, почему же в отношении Ирана не начата «мощная операция возмездия». Эта операция явно была бы начата, случись нечто подобное ещё лет 10 назад, но, как выясняется, не теперь.

Греческий министр обороны Никос Дендиас заявил, что из-за иранской атаки на Израиль он был вынужден резко прервать свой визит в Нью-Йорк, где собирался участвовать в параде в честь независимости Греции. Однако, как пишет греческая пресса, вернувшись в Афины, Дендиас понял, что «иранский удар носил ограниченный характер».

Греческое издание «eKathimerini» в материале Тома Эллиса пишет, что, мол, и волноваться особенно не стоило:

Ответ Ирана в адрес Израиля официальные Афины интерпретировали как послание, а не как полномасштабную атаку, призванную нанести значительный ущерб и привести к многочисленным человеческим жертвам. Иран атаковал в основном с помощью медленных дронов, и потому это было сложно назвать разрушительным ударом.

Аналогичные интерпретации звучат и в других странах НАТО. В Германии, Франции, Нидерландах решили традиционно осудить Иран за его удар по Израилю, но тут же добавили, что удар-то был «так себе»… При этом та же немецкая экономика от всплеска цен на нефть, связанного с подготовкой и нанесением Тегераном удара, всего за несколько суток не досчиталась не менее 700 млн евро.