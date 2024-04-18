В Минске надеются на запуск программ "Космодозор-СГ" и "Ресурс-СГ" в 2025 году

Начальник Управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Белоруссии академик Петр Витязь отметил, что программы включены в перечень перспективных

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Белорусские специалисты надеются, что финансирование совместных российско-белорусских программ в области космоса "Космодозор-СГ" и "Ресурс-СГ" может начаться в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Белоруссии академик Петр Витязь.

"По финансированию нет [сроков начала], в стадии обсуждения. Мы хотим, например, чтобы "Космодозор" или "Ресурс" уже со следующего года начали финансироваться. Но тут тоже конкурс: экономист смотрит, куда вложить деньги, где больше отдачи", - сказал он.

Витязь отметил, что программы включены в перечень перспективных. "У нас с Роскосмосом рабочая группа, мы два раза в год собираемся, обсуждаем, что сделано, что делается, что нужно делать. Этот процесс идет", - рассказал академик.

Он напомнил, что проект "Космодозор-СГ" разрабатывается по инициативе Сибирского отделения РАН с целью мониторинга и прогнозирования природных стихийных бедствий, таких как лесные пожары и наводнения. "Он сейчас в стадии обсуждения, решения, согласования в установленном порядке. То же самое - программа "Ресурс-СГ". Это новые материалы, новые технологии для космической техники", - сказал ученый.

Витязь пояснил, что целью программы "Ресурс-СГ" является снижение себестоимости космических технологий и материалов и повышение их надежности. "Надо переходить от штучного производства к серийному и малосерийному. А это уже другие технологии. На это программа и направлена", - отметил он.

Касаясь реализуемой с этого года совместной программы "Комплекс-СГ", предусматривающей создание орбитальной группировки из одного малого и двух наноспутников, академик подчеркнул, что в рамках проекта, помимо задач дистанционного зондирования Земли, также планируется отработать вопросы организации связи между спутниками и их работы в комплексе.