Белоруссия обсуждает возможность участия в лунных программах России и Китая

Начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук республики академик Петр Витязь отметил, что конкретных договоренностей, закрепленных в контрактах, пока нет

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Белоруссия обсуждает возможность принять участие в лунных программах России и Китая. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук (НАН) Белоруссии академик Петр Витязь.

"У нас китайцы были, мы неоднократно обсуждали [участие в лунной программе]. Они открыли такой международный конкурс для участия в лунной программе. Мы это сейчас обсуждаем - возможности нашего участия, поэтому это вполне возможно. Будем надеяться. Самое главное, чтобы мы были полезны и взаимовыгодны", - сказал он.

Говоря о направлениях участия белорусских специалистов в лунной программе, Витязь отметил, что существуют "десятки вопросов - от изучения самой поверхности той или иной планеты до атмосферы, которая окружает, до создания технических сооружений, создания луноходов". "И, конечно, выращивания на месте продуктов питания, синтеза необходимых веществ, технических, технологических. Это широкий комплекс вопросов. Но и еще интересны не только полезные ископаемые, но условия другие: как эти условия влияют на свойства тех или иных материалов, которые производятся, например, на Международной космической станции. Кристаллизация, плавка будет проходить в других условиях", - пояснил академик.

По его словам, конкретных договоренностей, закрепленных в контрактах, пока нет. Что касается сотрудничества с Россией, то "союзные программы по этому направлению есть, планы есть, обсуждение идет". "Уверен, что в ближайшее время на Луне будет станция. Сколько это времени займет? Я думаю, через десяток лет уже об этом можно будет говорить, ну 20 лет. Поэтому все зависит от вложения денег и решения практических вопросов. Потому что ракеты-носители есть, техника отработана посадки, вопрос - что создать, чтобы обезопасить человека", - добавил Витязь.

Ранее Китай обнародовал свой план строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), который подразумевает три основных этапа. Базовая модель лунной станции будет завершена к 2028 году и будет использоваться для исследования лунной поверхности и проверки основных систем и оборудования миссии. Планируется, что к 2040 году, когда ученые сделают несколько открытий о природе Солнца, Луны и Земли, станция будет дополнительно усовершенствована. В числе возможных улучшений - разработка группировки искусственных спутников для будущих миссий по пилотируемой высадке на Луну и исследованию дальнего космоса. Декларацию о сотрудничестве по МНЛС НАН Белоруссии и Китайское национальное космическое управление подписали в октябре 2023 года.