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Названа особенность украинских «шаров-террористов»

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Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters.

Матвийчук: малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности

Малоразмерные воздушные шары (МВШ), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России, опаснее дронов из-за большой грузоподъемности. Особенности «шаров-террористов» назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Воздушные шары опаснее украинских беспилотников из-за большей грузоподъемности. Предположу, что один такой МВШ несет несколько 82-миллиметровых мин, пять-шесть, это очень много и очень опасно. Плюс в шарах практически нет металлических деталей, отражающая способность сводится к минимуму. На это ВСУ и сделали расчет», — сказал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на преимущества, воздушные шары можно заметить и сбить, поскольку они намного больше беспилотников. Он допустил, что сбитый воздушный шар ВСУ был запущен из Харьковской области.

Ранее 16 апреля в Минобороны России сообщили, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен над Курской областью при попытке атаковать территорию России.

В марте российские военные впервые поразили подобный воздушный шар. Устройство несло GPS-трекер, управляющую электронику, балласт, взрывное устройство и батарейки.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
18.04.2024 02:38
Листовками предупредим Харьковчан с киевлянами об ответке 3000кг на каждый беспилотник и шар по конкретной улице данного города и просьбой дать дом адрес нач.разведки террориста Будана и Зели.
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