Названа особенность украинских «шаров-террористов»

Матвийчук: малоразмерные шары ВСУ опаснее дронов из-за большой грузоподъемности

Малоразмерные воздушные шары (МВШ), которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России, опаснее дронов из-за большой грузоподъемности. Особенности «шаров-террористов» назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Воздушные шары опаснее украинских беспилотников из-за большей грузоподъемности. Предположу, что один такой МВШ несет несколько 82-миллиметровых мин, пять-шесть, это очень много и очень опасно. Плюс в шарах практически нет металлических деталей, отражающая способность сводится к минимуму. На это ВСУ и сделали расчет», — сказал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на преимущества, воздушные шары можно заметить и сбить, поскольку они намного больше беспилотников. Он допустил, что сбитый воздушный шар ВСУ был запущен из Харьковской области.

Ранее 16 апреля в Минобороны России сообщили, что запущенный ВСУ воздушный шар был уничтожен над Курской областью при попытке атаковать территорию России.

В марте российские военные впервые поразили подобный воздушный шар. Устройство несло GPS-трекер, управляющую электронику, балласт, взрывное устройство и батарейки.