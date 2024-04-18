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Военное обозрение

Американский эксперт назвал три проблемы, способные привести ВСУ к поражению

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения украинской армии не смогут удержать позиции в складывающейся на фронте ситуации. На сегодняшний день у ВСУ существуют три проблемы, которые могут привести к поражению. Об этом пишет The New York Times.

По мнению обозревателя данного издания Марка Санторы, ВСУ нечем ответить эффективной тактике российских войск, позволяющей громить украинские позиции и продвигаться вперед. У украинцев недостаточно боеприпасов, нет обученных войск и практически нет противовоздушной обороны. Если по отдельности эти проблемы не имели бы большого значения, то все вместе они приводят к критической ситуации. Не исключено, что в ближайшее время российские войска прорвут украинскую оборону.

Теперь, когда Россия усиливает свои атаки, каждая из этих проблем в отдельности усугубляет воздействие других уязвимостей и повышает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону

- пишет Сантора.

Автор обращает внимание на то, что основу украинской армии на сегодняшний день составляют необученные солдаты, которых бросают на передовую тысячами лишь для того, чтобы хоть как-то остановить продвижение российской армии. Из-за больших потерь командование ВСУ не успевает обучить пополнение, а отсутствие артиллерийских снарядов вынуждает отражать атаки только пехотой.

Также вышла на первый план проблема с недостаточным количеством зенитных систем, которые могли бы прикрывать предприятия украинского ВПК, производящим боеприпасы и оружие. Если ситуацию не исправить, то положение на фронте для украинской армии станет критическим, подводит итог эксперт.

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Страны
Россия
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