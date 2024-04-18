Иранский командующий: Операция показала, что оборона Израиля против нашего оружия слабее паутины

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Иранский генерал К.Хейдари прокомментировал недавнюю операцию «Правдивое обещание», проведённую в отношении Израиля. По словам высокопоставленного иранского военнослужащего, командующего сухопутными войсками страны, ответный удар Иран показал главным образом то, «насколько уязвим режим в Израиле».

Генерал:

Мы показали, что ни одно из враждебных действий против Ирана не останется безнаказанным.

При этом командующий сухопутными войсками Ирана заявил о том, что операция против Израиля была проведена по просьбе иранского народа, который «не может мириться с беззаконием и бесконечным нарушением международного права».

Хейдари:

Наша операция показала, что оборонительные меры израильского режима против нашего оружия слабее паутины. И эти пауки считали, что они действительно держат всё под контролем и неуязвимы. Теперь знают, что это совсем не так.

По словам иранского генерала, теперь закончилась «эпоха наездов и беззакония». Он добавил, что сухопутные войска Ирана получили современное вооружение, многое из которого действует с использованием искусственного интеллекта.

Сегодня в Иране пройдут военные парады, посвящённые Дню национальной армии.

Напомним, что отражать иранскую атаку Израилю помогали США, Британия, Франция, Иордания и ряд других стран.