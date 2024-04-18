Отряд катеров проекта «Грачонок» ТОФ провел учение по отражению атаки диверсантов

На Камчатке противодиверсионные катера проекта «Грачонок» из соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России приступили к сдаче курсовой задачи К-1 и К-2. Отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) 17 апреля показал фрагмент учения.

В рамках выполнения первой экипажи сдают нормативы по подготовке катеров к бою и походу, по противовоздушной обороне и организации действий экипажа в условиях радиационного и химического заражения. В ходе сдачи мероприятий К-2 экипажи катеров Тихоокеанского флота выполняют задачи в акватории Авачинской бухты по сценарию отражения нападения диверсантов условного противника.

Личный состав отрабатывает элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, проводит стрельбы по надводным целям из 14,5-миллиметрового крупнокалиберного пулемета и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции «Анапа».

В боевую подготовку расчетов пулеметов включены занятия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника. Личный состав также выполняет нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, осуществляет подготовку катера к приему оружия и плаванию в море.

21 марта отряд корветов Тихоокеанского флота провел учения с применением артиллерийской установки А-190 в заливе Петра Великого. План учений включал тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника. Для этого были использованы установки А-190, отработаны атаки по морским целям.

16 февраля пресс-служба Тихоокеанского флота сообщала, что экипаж корвета «Совершенный» провел учения по борьбе с безэкипажными катерами в заливе Петра Великого в Приморском крае. Боевые расчеты корвета отработали порядок действий по обнаружению и распределению целей для поражения, после чего открыли огонь по секторам в условиях массированной атаки.