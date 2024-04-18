Украина начала выпуск аналога "Ланцета", сообщил источник

Аналитик Федутинов: Украина признала высокую эффективность российских "Ланцетов"

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Украина признала высокую эффективность барражирующих боеприпасов "Ланцет" при поражении украинских военных целей, запустив производство собственных копий этих российских дронов, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас "Изделие-52", также известный как "Ланцет". Мотивом для копирования "Ланцета", со всей очевидностью, стало то, что эти российские аппараты за два года СВО стали настоящей головной болью для вооруженных сил Украины, с высокой эффективностью уничтожая и выводя из строя их ценные военные активы, включая элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу", - рассказал Федутинов.

Он напомнил, что в "Ланцетах" используется аэродинамическая схема с X-образным крылом, в свое время предложенная для барражирующих боеприпасов Hero израильской компанией UVision. Такая схема имеет недостатки в виде невысокого аэродинамического качества, однако обеспечивает лучшую управляемость для более точного поражения цели.

При этом очевидно, что украинские разработчики вдохновлялись именно российскими дронами, подчеркнул Федутинов.

"Помимо внешней общности, на связь с российской разработкой указывает то, что "Ланцеты", в отличие от израильских Hero, могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком, имеющим возможность длительно барражировать над районом боевых действий, выявлять цели и наводить на них "Ланцеты", а также обеспечивать ретрансляцию связи. Такой же подход использовали и украинские конструкторы в своей новой разработке, заявив об использовании совместно со своим новым барражирующим боеприпасом беспилотника-разведчика", - указал аналитик.

В зоне СВО российские Вооруженные силы применяют целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52" - и дроны-камикадзе "Куб". Практически ежедневно российскими барражирующими боеприпасами уничтожаются значимые цели украинских войск как на линии боевого соприкосновения, так и в тактическом и оперативном тылу.