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ТАСС

Разработчик анонсировал поступление в зону СВО трех бункеров-укрытий для личного состава

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Доргеотех
Первый сборный мобильный бункер производства ООО «Доргеотех».
Источник изображения: dorgeoteh.ru

Директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов отметил, что сейчас готовятся к проведению государственных испытаний изделий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Три мобильных бункера для защиты личного состава будут направлены в апреле в зону специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"В апреле в зону СВО будут отправлены три мобильных бункера, два длиной 4,5 м и один - 6 м. В зоне спецоперации весьма востребованы все типы защитных убежищ для личного состава. Однако самым востребованным является бункер длиной 4,5 м, поскольку он отличается более легким весом. Кроме того, у изделия самый ходовой размер, он рассчитан на восемь человек. Наши бункеры применяются на донецком и артемовском направлениях СВО", - отметил специалист.

По словам Девятилова, идет подготовка к проведению государственных испытаний изделий. "В ближайшее время пройдут предварительные испытания бункеров, далее состоятся государственные испытания", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что бункеры произведены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Убежище позволяют защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие боеприпасов калибром 152 мм. 

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1 комментарий
№1
18.04.2024 05:12
А 155?
0
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