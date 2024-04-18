Заложен головной новый финский корвет Pohjanmaa

11 апреля 2024 года в эллинге финского судостроительного предприятия Rauma Marine Constructions (RMC) в Раума состоялась церемония официальной закладки для военно-морских сил Финляндии головного корвета нового типа Pohjanmaa, из четырех законтрактованных в рамках перспективной финской программы Laivue 2020 ("Флотилия 2020"). Церемония первой резки стали и начала строительства головного корвета состоялась на RMC 30 октября 2023 года.

Облик перспективного финского корвета типа Pohjanmaa (с) ВМС Финляндии

Напомним, что министерство обороны Финляндии в сентябре 2015 года официально приняло решение о начале реализации программы Laivue 2020 по приобретению для ВМС Финляндии четырех многоцелевых корветов. В составе ВМС Финляндии четыре новых корвета должны заменить четыре модернизированных ракетных катера типа Rauma, два минных заградителя типа Hämeenmaa и выведенный из состава флота еще в конце 2013 года минный заградитель и флагманский корабль флота Pohjanmaa. Наряду с четырьмя модернизированными ракетными катерами типа Hamina, четыре больших корвета типа Pohjanmaa по программе Laivue 2020 должны составить основу сил финского флота на ближайшие два десятилетия.

В ходе проектирования и неоднократного пересмотра требований размеры перспективного корвета по программе Laivue 2020 увеличились с изначальных примерно 2500 тонн полного водоизмещения и длины 90 м до полного водоизмещения 4300 тонн и длины 117 м (ширина 16 м, осадка 5 м), сделав их крупными кораблями по сути фрегатского ранга. В сентябре 2019 года верфь RMC получила контракт на сумму 647,6 млн евро на техническое проектирование и строительство четырех данных корветов для ВМС Финляндии (в стоимость контракта не входят правительственные поставки вооружения и части радиотехнических средств). Изначально общая стоимость приобретения четырех корветов для ВМС Финляндии была ограничена лимитом в 1,2 млрд евро, но сейчас оценивается уже в 1,45 млрд евро.

Программа к настоящему времени затянулась примерно на два года по отношению к плановым срокам, и сейчас передача головного корвета Pohjanmaa на испытания ожидается в 2026 году, а сдача всех четырех кораблей флоту - к концу 2029 года. Строительство корветов ведется в специально построенном RMC новом эллинге длиной 186 м, шириной 44 м и высотой 32 м, стоимость которого составила 26 млн евро.

Особенностью новых финских корветов является усиленный корпус для действия в ледовых условиях. Комбинированная главная дизель-газотурбинно-электрическая энергетическая установка по схеме CODLAG общей мощностью 29 мВт должна включать форсажную газовую турбину General Electrcic LM2500, четыре дизель-генератора MAN 12V175D (по 1920 кВт) и два гребных электродвигателя, работающих на два винта изменяемых шага. Для малошумного противолодочного поискового режима малых ходов два дизель-генератора установлены на специальных платформах с каскадом амортизации. Скорость полного хода корабля должна составить 26 узлов, дальность плавания экономическим ходом 3500 миль, автономность 14 суток, экипаж 73 человека, с возможностью приема до 120 человек.

Вооружение корабля должны составить восемь новых израильских противокорабельных ракет IAI Gabriel Mk 5, восемь вертикальных пусковых установок Mk 41 для 32 зенитных управляемых ракет средней дальности RTX ESSM Block 2, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку Bofors Mk 3 (сняты с ракетных катеров типа Hamina в ходе модернизации), две дистационно управляемые установки Saab Trackfire RWX (видимо, с 12,7-мм пулеметами), торпедные аппараты для 400-мм противолодочных торпед Saab Tp 47. Корабль оборудован двумя парами минных рельсов (заявлена способность приема 100 мин типа РВ 17). На корвете обеспечено постоянное базирование среднего вертолета в ангаре.

Основу радиоэлектронного вооружения корабля составит оборудование группы Saab AB - АСБУ 9LV, РЛС общего обнаружения Sea Giraffe 4A FF (с неподвижными антеннами АФАР в интегрированной мачте) и Sea Giraffe 1X, две системы управления огнем CEROS 200. Корабль будет иметь усиленное гидроакустическое вооружение, включая буксируемую активно-пассивную ГАС Patria Sonac DTS, подкильную активную ГАС Kongsberg SS2030 и активную опускаемую ГАС Kongsberg SD9500. Будут установлены также развитые средства радиотехнической разведки и РЭБ и комплекс выстреливаемых помех Rheinmetall MASS.

Официальная церемония закладки для ВМС Финляндии на финском судостроительном предприятии Rauma Marine Constructions (RMC) головного корвета нового типа Pohjanmaa из четырех законтрактованных в рамках перспективной финской программы Laivue 2020. Раума, 11.04.2024 (с) Rauma Marine Constructions

Облик перспективных финских корветов типа Pohjanmaa (с) ВМС Финляндии

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