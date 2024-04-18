Замглавы Минфина США обсудил перспективы поддержки Киева с министром финансов Украины

Встреча состоялась на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил перспективы поддержки Киева со стороны Вашингтона с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

Как следует из документа, встреча состоялась на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Адейемо сообщил Марченко об "усилиях администрации по обеспечению принятия Конгрессом США двухпартийного законопроекта", предусматривающего оказание военной и экономической поддержки Украине. Они также "обсудили другие методы поддержки Украины", в том числе возможность использования в этих целях замороженных российских активов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) объявил 15 апреля о намерении вынести на голосование отдельные законопроекты, нацеленные на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на изъятие российских активов с целью их последующей передачи Киеву. Перспективы прохождения этих четырех законопроектов через Конгресс пока не вполне ясны. Кроме того, Белый дом отметил, что не поддерживает идею возможного дробления своего запроса на оказание дальнейшей крупной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Именно такой подход, по сути, и предлагает Джонсон.

Американская администрация несколько месяцев назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неизвестной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Сенат при поддержке некоторых республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Израилю, Тайваню и Украине.

Новые идеи Джонсона

В конце марта Джонсон в интервью телекомпании Fox сообщил о готовности вынести в Палате представителей вопрос о возобновлении помощи Киеву после ее возвращения с пасхальных каникул. Нижняя палата Конгресса вернулась к работе 9 апреля.

Спикер также сигнализировал о желании включить в этот вариант законопроекта положения об использовании "конфискованных активов российских олигархов", "концепцию кредита", предполагающую возвращение Киевом Вашингтону полученных средств "в правильное время". Кроме того, Джонсон подчеркнул, что хотел бы при помощи этого законопроекта стимулировать развитие энергетического сектора США, прежде всего для наращивания экспорта природного газа, чтобы содействовать сокращению поставок Россией топлива за рубеж, сокращению ее валютной выручки от этих продаж.

14 апреля Джонсон подтвердил в эфире Fox, что республиканцы в Палате представителей планируют рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита.