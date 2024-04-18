Эксперт считает, что закон о мобилизации станет ударом по экономике Украины

Мужчины призывного возраста начнут массово увольняться с официальной работы, чтобы не попасть на фронт, выразил мнение ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новый закон о мобилизации станет серьезным ударом по экономике Украины, так как мужчины призывного возраста начнут массово увольняться с официальной работы, чтобы не попасть на фронт. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев. Как ранее пояснял вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, часть заложенных в законе норм вступят в силу сразу после опубликования, а основная масса - через месяц.

Дудчак отметил, что по новому закону фактически без явки в территориальные центры комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) будет невозможно оформить никакие документы, а все, не переоформившие военно-учетные документы, по новым правилам будут считаться уклонистами.

"Последствия будут интересные. Лучше остаться без документов, чем без головы. Поэтому будет удар по экономике - народ уйдет в тень, светиться не захочет и предпочтет пожертвовать чем угодно, лишь не попасть в лапы военкомов. А это уменьшение базы налогообложения, снижение доходов и населения, и государства", - пояснил эксперт.

11 апреля Верховная рада Украины приняла документ во втором и окончательном чтении. Он еще на стадии подготовки и обсуждения вызвал волну критики. Как отмечают многие украинские аналитики, закон не решит проблем с комплектованием армии, но может привести к росту коррупции, так как военнообязанные будут пытаться всеми силами с помощью взяток оформить себе отсрочку или бронь. При этом планировалось, что в закон войдут положения о демобилизации действующих военных и их ротации, чего требовали военнослужащие и их родственники, однако в процессе рассмотрения эти нормы были исключены.

В документе ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов. Кроме того, уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев. После новостей о принятии закона в украинских СМИ и соцсетях стали сообщать об очередях в консульствах Украины за рубежом, где выехавшие из страны мужчины пытаются успеть переоформить документы по старым правилам. После вступления в силу нового закона получить консульские услуги военнообязанные украинцы смогут только после обновления данных в военкомате и оформления военно-учетных документов.