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ТАСС

Швеция станет участником возглавляемой США программы Artemis по сотрудничеству в космосе

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Ровер для программы Artemis
Ровер для программы Artemis.
Источник изображения: Northrop Grumman

Министр образования Швеции Матс Перссон подписал соответствующее соглашение

СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. /ТАСС/. Министр образования Швеции Матс Перссон подписал соглашение о сотрудничестве в космосе Artemis Accords. В результате Швеция получила возможность участвовать в возглавляемой США международной программе Artemis, сообщает правительственная канцелярия.

"Швеция располагает развитым космическим сектором, а польза от исследований космоса существенно возросла. Принимая присутствующие в Artemis Accords принципы, Швеция укрепляет как стратегическое партнерство с США в области космоса, так и шведские исследования космоса и космическую промышленность, что, в свою очередь, повышает обороноспособность Швеции", - заявил по этому поводу Перссон.

Соглашение Artemis Accords - международный договор по освоению космоса, подготовленный Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Его подписание означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области. Изначально договор в 2020 году подписали США и еще семь стран. Сейчас, после присоединения к нему Швеции, насчитывается уже 38 стран-участников. 

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Страны
США
Швеция
Проекты
2020-й год
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