Чешский премьер считает возможным в течение года поставить 1 млн снарядов Украине

Петр Фиала отметил, что рад присоединению к инициативе еще 20 стран

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает возможным в рамках выдвинутой его страной инициативы по закупке за средства государств Запада в третьих странах артиллерийских снарядов для Украины поставить ей в течение ближайшего года очередной 1 млн единиц таких боеприпасов. Об этом он заявил, выступая в Гудзоновском институте.

"Я рад, что к этому моменту к нашей инициативе присоединились примерно 20 стран - от Канады, Германии и Нидерландов до Польши. Благодаря им мы можем уже сейчас предоставить [Украине] 500 тыс. единиц боеприпасов, - сказал Фиала. - Не существует никаких причин, почему бы мы в предстоящие 12 месяцев не смогли поставить [Украине] очередной один млн [снарядов]".

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. К инициативе присоединились порядка 20 государств, среди которых Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Швеция и Эстония. По информации западных СМИ, на реализацию программы собрано около $1,5 млрд.

Фиала в Гудзоновском институте подчеркнул, что кризисы современности не удастся разрешить, если США замкнутся на решении исключительно собственных проблем. "Европа, Соединенные Штаты и весь демократический мир противостоит ныне крупнейшим угрозам после завершения Второй мировой войны", - утверждал премьер.

"Было время, когда Америка [чувствовала] себя уставшей от роли ведущей [мировой] державы. [Это было время], когда Америка занималась прежде всего своими проблемами. Последствия этого были трагическими для всех, - сказал Фиала. - Без Америки мы не сможем противостоять нынешним кризисам и кризисам, с которым [можем] столкнуться в будущем".