Клуб Джойказино основан в 2012 году. С момента презентации онлайн-казино выделяется на фоне аналогичных проектов высоким качеством обслуживания. Посетителям площадки предоставлена круглосуточная техподдержка, обеспечиваются своевременные выплаты, предлагаются лицензионные игры с частой отдачей. Пользователи также могут рассчитывать на регулярное участие в турнирах и розыгрыше джекпота. Высокий уровень сервиса предусмотрен на официальном сайте и зеркалах клуба.

Доступные режимы игры

В казино Joycasino играть можно на реальные и условные средства. В первом случае нужно зарегистрировать аккаунт и пополнить баланс. После этого будет предоставлен доступ к совершению ставок на деньги. Для перехода на страницу с аппаратом нужно кликнуть по опции «Играть». Далее потребуется выставить настройки через панель управления. Выигрыш будет начислен с учетом величины ставки и коэффициента за игровой результат. Если спин или партия окажутся проигрышными, средства, поставленные на кон, спишутся с депозита.

Для игры на условные монеты в Джойказино активировать профиль не требуется. Совершать ставки можно бесплатно за счет казино. Для тренировок аппараты выдают фиксированное количество виртуальных кредитов. После полного использования их можно получить вновь, если обновить страницу с игровым автоматом. Демоставки помогают проверить показатели отдачи софта и разработать победные методики.

Ввод и вывод средств

Пользователям, планирующим играть на деньги, нужно внести депозит в Joycasino. Для этого необходимо подать заявку во вкладке «Пополнить» в личном профиле. В ней нужно выбрать платежный сервис и указать сумму. Денежный перевод состоится после подтверждения операции кнопкой «Оплатить».

Вывод средств производится на те же реквизиты. Оформление заявки выполняется во вкладке «Получить выигрыш». Сумма должна соответствовать установленным лимитам. При соблюдении всех условий транзакция состоится своевременно.

Бонусы для игроков

Внося депозиты в Джойказино, пользователи получают денежные поощрения. Максимальные проценты предусмотрены за первые пополнения баланса. Затем величина денежной надбавки снижается, но бонус вручается на регулярной основе. Если геймер больше проиграл, чем выиграл за расчетный период, ему начисляется кешбэк. Презент частично покрывает финансовые убытки.

Дополнительное поощрение можно получить за введение бонус-кода. Рабочие комбинации выкладываются на сайтах гэмблинг-тематики и высылаются на e-mail активным пользователям.

Все поощрения в Джойказино казино сначала зачисляются на бонусный счет. Их перевод на депозит происходит после выполнения условий отыгрыша.