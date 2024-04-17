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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50

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Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50.
Источник изображения: belvpo.com

Напомним, что Польша в сентябре 2022 года закупила у Южной Кореи 48 истребителей FA-50. Всего 12 из них были переданы польским ВВС.

Оказалось, что контракты предусматривают выделение Польше кредита на сумму 3 млрд долларов для приобретения легких УБТ, однако не предусматривают обучение пилотов, закупку вооружения, запчастей и обучающих тренажеров.

Вместе с тем, поляки решили докупить тренажеры. Они, вероятно, будут поставлены только в конце 2024 года. Кроме того, упоминаются некие улучшенные тренажеры, которые, станут доступны для приобретения только через три года.

Изюминкой приобретения суперсовременного вооружения у США и Южной Кореи было обещание трансфера технологий, создание новых рабочих мест и развитие польского ВПК. Между тем, всего этого так и не последовало. Как говорится дружба дружбой (США и Польши), а в кредит «обычный пакет» не предусмотрен.

Все это привело к неприятным последствиям: польская эскадрилья из 12 истребителей FA-50, размещенная на 23-й тактической авиабазе (Минск-Мазовецкий), стоит на земле, покрываясь ржавчиной. Поляки не могут использовать их для полетов. Причиной остановки полётов стало отсутствие сертификатов на пиротехнику, размещаемую в катапультных креслах.

Позором для польских ВВС стал инцидент в 2023 году, когда Войску Польскому пришлось нанять южнокорейских пилотов, чтобы они продемонстрировали местному населению мощь этих приобретенных в кредит самолетов на авиашоу в Радоме. Тогда польских пилотов взяли вторым номером.

Более того, за последние полгода отмечено всего 5-6 самолетовылетов. В настоящее время полёты на южнокорейских истребителях и вовсе приостановлены.

Николай Астровский

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
FA-50
Разное
Кредитование
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