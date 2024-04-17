ООО «Опытный завод №31 Гражданской авиации» в последние годы активно развивается: строит производственные площадки, расширяет продуктовую линейку, создает новые рабочие места. С тех пор как в 2020 году генеральным директором Завода стал экс-банкир, политик и сенатор от Республики Калмыкия Игорь Провкин, предприятие уверенно двигается по пути модернизации. Как опытный управленец и финансист, Игорь Юрьевич уверен, что бизнесу необходимо идти в ногу со временем. «На сегодняшний день мы являемся современным предприятием, где разрабатываются уникальные для нашей страны технологические решения по модернизации аэропортов и обеспечению их бесперебойной работы. Наша продукция представлена в большинстве аэропортов России и стран ближнего зарубежья» — отмечает экс-сенатор и банкир Игорь Провкин.

Игорь Юрьевич Провкин: ООО «Опытный завод №31 ГА» — предприятие с большим будущим

Игорь Провкин привык мыслить масштабно и любое дело выполнять на совесть, поэтому новости, которые публикуют СМИ о его предприятии, в большинстве случаев положительные. В частности, в 2022-2023 годах, когда вся страна испытывала последствия санкций, Опытный завод №31 смог оперативно решить задачи, связанные с импортозамещением. В то время с нуля был построен новый цех, а также модернизированы самые востребованные среди покупателей виды продукции — многофункциональные комплексы для уборки аэропортовых территорий, аэродромные тормозные тележки и др. Игорь Юрьевич Провкин — эффективный управленец, который понимает: чтобы Завод развивался, недостаточно выпускать стандартную продукцию, необходимо покорять новые вершины, ставить большие цели и достигать их.

Сотрудничество с китайской компанией Jiayao Holdings

Сотрудничество с китайской компанией Jiayao Holdings. Источник: techcult.ru

В 2024 году генеральный директор Завода Игорь Провкин поставил перед коллективом достаточно амбициозные задачи, нацеленные в первую очередь на сотрудничество с новыми партнерами. В частности, планируется, что в скором времени предприятие построит на своей территории промышленный объект совместно с китайской компанией Jiayao Holdings. Отметим, что Jiayao Holdings — инвестиционная холдинговая компания, которая специализируется на производстве и продаже бумажной упаковки для различных продуктов. Что за производство будет открыто на территории Опытного завода — пока неизвестно. Но, как отмечает Игорь Провкин, новости и более подробная информация о сотрудничестве его предприятия с китайскими партнерами в скором времени появится в СМИ. Однако по словам Игоря Юрьевича Провкина, уже сейчас понятно, что это партнерство будет полезным для обеих сторон: как для российской, так и для китайской.

Максим Ситников